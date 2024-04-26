Заместитель главврача Псковской скорой помощи поздравил коллег с предстоящим профессиональным праздником

17:52, 26 апреля 2024, ПАИ

Заместитель главного врача по медицинской части Псковской станции скорой медицинской помощи Самир Аль-Араби в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове поздравил своих коллег с предстоящим профессиональным праздником, который отмечается в России 28 апреля.

«Желаю, чтобы вас никогда не постигло профессиональное выгорание, чтобы вы помнили и понимали, зачем вы пришли в эту профессию и что вся наша профессия направлена на помощь людям. Чтобы вы всегда находили правильное решение. В нужный момент и в нужном месте», – подчеркнул Самир Аль-Араби.

«Хороших пациентов. Поменьше вызовов и здоровья нам самим», – добавила фельдшер медицины катастроф Полина Борзенкова.

Отметим, 28 апреля в России отмечается День работника скорой помощи. Именно в этот день в 1898 году в Москве при Сущевском и Сретенском полицейских участках появились первые организованные станции скорой медицинской помощи. На законодательном уровне праздник закрепили в 2020 году по инициативе президента России.