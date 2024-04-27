Росгвардейцы задержали обокравшую гипермаркет псковичку
Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали женщину, обокравшую магазин. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
26 апреля около 21:00 экипаж группы задержания получил информацию о срабатывании тревожной сигнализации в гипермаркете на Рижском проспекте в Пскове.
На месте происшествия росгвардейцы задержали 43-летнюю псковичку, которая украла из торгового зала продукты.
По факту хищения проводится проверка.
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