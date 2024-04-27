Росгвардейцы задержали обокравшую гипермаркет псковичку

10:52, 27 апреля 2024, ПАИ

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали женщину, обокравшую магазин. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

26 апреля около 21:00 экипаж группы задержания получил информацию о срабатывании тревожной сигнализации в гипермаркете на Рижском проспекте в Пскове.

На месте происшествия росгвардейцы задержали 43-летнюю псковичку, которая украла из торгового зала продукты.

По факту хищения проводится проверка.