Солист Михайловского театра в Санкт-Петербурге Михаил Хасин стал гостем программы «Минкульт»
Музыкант, трубач, солист Михайловского театра в Санкт-Петербурге Михаил Хасин стал гостем программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Что связывает Михаила Хасина с городом Псковом? В каких проектах он участвует и что из них увидят псковичи? Каким должен быть музыкальный учитель?
Кроме того, подводная археология – одно из увлечений Михаила Хасина. В эфире он расскажет, какие находки можно найти в Псковской области под водой.
Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт».
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