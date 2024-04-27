Солист Михайловского театра в Санкт-Петербурге Михаил Хасин стал гостем программы «Минкульт»

14:04, 27 апреля 2024, ПАИ

Музыкант, трубач, солист Михайловского театра в Санкт-Петербурге Михаил Хасин стал гостем программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Что связывает Михаила Хасина с городом Псковом? В каких проектах он участвует и что из них увидят псковичи? Каким должен быть музыкальный учитель?

Кроме того, подводная археология – одно из увлечений Михаила Хасина. В эфире он расскажет, какие находки можно найти в Псковской области под водой.

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт».