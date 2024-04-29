Жерара Депардье задержали по обвинению в сексуальном насилии

12:34, 29 апреля 2024, ПАИ

Французского актёра Жерара Депардье задержали в Париже из-за выдвинутых против него обвинений в сексуальном насилии, он находится в полицейском участке, где его допрашивают, сообщает РБК со ссылкой на иностранные СМИ.

Актёра обвиняют в сексуальном насилии две женщины. Инциденты, по их словам, произошли на съёмках двух фильмов – в 2014 году на съёмочной площадке «Маг и сиамцы» (Magicien et les Siamois, 2015 году и в 2021 году на съёмках ленты «Зелёные ставни» (Les Volets verts, 2022). Жерар Депардье отвергает обвинения.

Напомним, что в январе 2013 года французский киноактёр стал гражданином России. Паспорт ему вручил президент России Владимир Путин.