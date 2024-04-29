В Псковской области изменится расписание двух пригородных поездов

13:34, 29 апреля 2024, ПАИ

Движение пригородных поездов в Псковской области изменится с 3 мая, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Поезд № 6658 отправляется из Пскова в 16:49, и прибывает на станцию Березки 16:57-16:58, в Кеб 17:15-17:16, в Карамышево 17:35-17:37, в Вешки 17:55-17:57, в Подсевы 18:13-18:14, в Лунево 18:22, в Порхов 18:44-18:46, в Рощу 19:07-19:13, на станцию Пост 557км в 19:34, в Дно прибытие в 19:37. Остановка на станции Лунево отменяется.

Поезд № 6721/6722 отправляется из Великих Лук в 02:00 и прибывает на станцию Воробецкая 02:08, в Гущино 02:16, в Новосокольники 02:27-02:40, в Шубино 02:51, в Киселевичи 03:02, в Самолуково 03:17, в Стримовичи 03:25, в Локня 03:33-03:35, в Загоскино 03:48, в Сущево 03:57-04:00, в Лозовицы 04:12, в Ашево 04:21-04:43, в Чихачево 04:54-04:56, в Плотовец 05:06, в Судому 05:13, в Дедовичи 05:24-05:26, в Вязье 05:51, в Дно 06:02-06:16, на станцию Пост 557 км в 06:18, в Рощу 06:34, в Порхов 06:46-06:47, в Лунево 07:00, в Подсевы 07:03, в Вешки 07:11, в Карамышево 07:19, в Кеб 07:28, в Березки 07:36, в Псков в 07:41.