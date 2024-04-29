Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области изменится расписание двух пригородных поездов

Движение пригородных поездов в Псковской области изменится с 3 мая, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Поезд № 6658 отправляется из Пскова в 16:49, и прибывает на станцию Березки 16:57-16:58, в Кеб 17:15-17:16, в Карамышево 17:35-17:37, в Вешки 17:55-17:57, в Подсевы 18:13-18:14, в Лунево 18:22, в Порхов 18:44-18:46, в Рощу 19:07-19:13, на станцию Пост 557км в 19:34, в Дно прибытие в 19:37. Остановка на станции Лунево отменяется.

Поезд № 6721/6722 отправляется из Великих Лук в 02:00 и прибывает на станцию Воробецкая 02:08, в Гущино 02:16, в Новосокольники 02:27-02:40, в Шубино 02:51, в Киселевичи 03:02, в Самолуково 03:17, в Стримовичи 03:25, в Локня 03:33-03:35, в Загоскино 03:48, в Сущево 03:57-04:00, в Лозовицы 04:12, в Ашево 04:21-04:43, в Чихачево 04:54-04:56, в Плотовец 05:06, в Судому 05:13, в Дедовичи 05:24-05:26, в Вязье 05:51, в Дно 06:02-06:16, на станцию Пост 557 км в 06:18, в Рощу 06:34, в Порхов 06:46-06:47, в Лунево 07:00, в Подсевы 07:03, в Вешки 07:11, в Карамышево 07:19, в Кеб 07:28, в Березки 07:36, в Псков в 07:41.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 апреля 2024

Купол Иоанно-Богословского собора Крыпецкого монастыря в Псковском районе покрыли медными листами
29 апреля 2024

В Псковской области изменится расписание двух пригородных поездов
29 апреля 2024

Россияне стали меньше есть курятину
29 апреля 2024

Всемирный день велосипедиста в Великих Луках отпразднуют массовой гонкой
29 апреля 2024

Два проекта из Куньи победили в программе «Благоустройство сельских территорий»
29 апреля 2024

Страстная неделя началась у православных христиан: что можно и что нельзя делать в эти дни
28 апреля 2024

Братские захоронения привели в порядок в Стругокрасненском районе
28 апреля 2024

Опочецкие волонтёры присоединились к всероссийской акции «Вода России»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...