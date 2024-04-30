День пожарной охраны отмечают в России

09:09, 30 апреля 2024, ПАИ

Одна из самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования — пожарная охрана — отмечает свой профессиональный праздник в России 30 апреля, сообщает calend.ru.

Праздник учреждён Указом Президента РФ № 539 от 30 апреля 1999 года «Об установлении Дня пожарной охраны», учитывая исторические традиции и заслуги пожарной охраны, её вклад в обеспечение пожарной безопасности Российской Федерации.

Современная Государственная противопожарная служба, в которую входят федеральная противопожарная служба и противопожарная служба субъектов РФ, — оперативная структура, которая выполняет многочисленные задачи борьбы с огнём, ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказания помощи при дорожно-транспортных происшествиях и в других сложных ситуациях.

30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович подписал указ о создании первой российской противопожарной службы — «Наказ о градском благочинии», установивший строгий порядок тушения пожаров в Москве. Именно это событие и стало основанием для выбора даты профессионального праздника пожарных. В документе были заложены основы профессиональной пожарной охраны, введено постоянное дежурство, а пожарным дозорам было предоставлено право наказывать жителей столицы за нарушения правил обращения с огнём.

Одна из первых профессиональных пожарных команд была создана при Петре I. В годы его правления при Адмиралтействе также было создано и первое пожарное депо.

В начале XIX века правительством страны было принято решение о создании пожарных команд не только в столицах, но и во всех городах Российской империи, что стало важным моментом в организации пожарной охраны.

При Николае I начались планомерная организация пожарных команд в Российской империи и повсеместное строительство пожарных депо для размещения пожарных команд. В российских городах стали появляться пожарные каланчи с поднимающимся над ними сигнальным флагштоком. Они многие десятилетия были самой высокой точкой городов, откуда просматривались не только окраины, но и близлежащие сёла.

В марте 1853 года была утверждена «Нормальная табель состава пожарной части в городах», в соответствии с которой штатный состав команд впервые стал определяться не по «высочайшему разрешению», а в зависимости от численности населения. Все города делились на семь разрядов. К первому относились города с населением до двух тысяч жителей, а к седьмому — от 25 до 30 тысяч. Число пожарных в каждом разряде, начиная с первого, составляло соответственно 5, 12, 26, 39, 51, 63 и 75 человек, возглавляемых брандмейстером.

С 1858 года для пожарных целей начал использоваться военно-полицейский телеграф, а в девяностых годах — телефон.

Вопросам организации пожарной охраны большое внимание уделялось и с установлением советской власти. 17 апреля 1918 года Ленин подписал декрет «Об организации государственных мер борьбы с огнём», в котором отмечалась необходимость правильного и планомерного проведения противопожарных мероприятий, обращалось внимание на важность развития пожарной профилактики, издания правил и инструкций, разработки пожарной техники и др. Декретом предусматривались также мероприятия по подготовке специалистов пожарного дела, открытию пожарно-технических училищ, школ и курсов, изданию специальных журналов и брошюр, устройству выставок. Была определена главная задача пожарной охраны — предупреждение пожаров.