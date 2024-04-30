Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День пожарной охраны отмечают в России

Одна из самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования — пожарная охрана — отмечает свой профессиональный праздник в России 30 апреля, сообщает calend.ru.

Праздник учреждён Указом Президента РФ № 539 от 30 апреля 1999 года «Об установлении Дня пожарной охраны», учитывая исторические традиции и заслуги пожарной охраны, её вклад в обеспечение пожарной безопасности Российской Федерации.

Современная Государственная противопожарная служба, в которую входят федеральная противопожарная служба и противопожарная служба субъектов РФ, — оперативная структура, которая выполняет многочисленные задачи борьбы с огнём, ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказания помощи при дорожно-транспортных происшествиях и в других сложных ситуациях.

30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович подписал указ о создании первой российской противопожарной службы — «Наказ о градском благочинии», установивший строгий порядок тушения пожаров в Москве. Именно это событие и стало основанием для выбора даты профессионального праздника пожарных. В документе были заложены основы профессиональной пожарной охраны, введено постоянное дежурство, а пожарным дозорам было предоставлено право наказывать жителей столицы за нарушения правил обращения с огнём.

Одна из первых профессиональных пожарных команд была создана при Петре I. В годы его правления при Адмиралтействе также было создано и первое пожарное депо.

В начале XIX века правительством страны было принято решение о создании пожарных команд не только в столицах, но и во всех городах Российской империи, что стало важным моментом в организации пожарной охраны.

При Николае I начались планомерная организация пожарных команд в Российской империи и повсеместное строительство пожарных депо для размещения пожарных команд. В российских городах стали появляться пожарные каланчи с поднимающимся над ними сигнальным флагштоком. Они многие десятилетия были самой высокой точкой городов, откуда просматривались не только окраины, но и близлежащие сёла.

В марте 1853 года была утверждена «Нормальная табель состава пожарной части в городах», в соответствии с которой штатный состав команд впервые стал определяться не по «высочайшему разрешению», а в зависимости от численности населения. Все города делились на семь разрядов. К первому относились города с населением до двух тысяч жителей, а к седьмому — от 25 до 30 тысяч. Число пожарных в каждом разряде, начиная с первого, составляло соответственно 5, 12, 26, 39, 51, 63 и 75 человек, возглавляемых брандмейстером.

С 1858 года для пожарных целей начал использоваться военно-полицейский телеграф, а в девяностых годах — телефон.

Вопросам организации пожарной охраны большое внимание уделялось и с установлением советской власти. 17 апреля 1918 года Ленин подписал декрет «Об организации государственных мер борьбы с огнём», в котором отмечалась необходимость правильного и планомерного проведения противопожарных мероприятий, обращалось внимание на важность развития пожарной профилактики, издания правил и инструкций, разработки пожарной техники и др. Декретом предусматривались также мероприятия по подготовке специалистов пожарного дела, открытию пожарно-технических училищ, школ и курсов, изданию специальных журналов и брошюр, устройству выставок. Была определена главная задача пожарной охраны — предупреждение пожаров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 апреля 2024

День знамени Победы отмечается 30 апреля
30 апреля 2024

Уличное освещение установили вдоль лесной дороги до туристической базы в Пушкиногорском районе
30 апреля 2024

Завершается реставрация южного придела Успенского собора Святогорского монастыря в Пушкинских Горах
29 апреля 2024

Псковские урологи впервые выполнили перкутанную нефролитотрипсию
29 апреля 2024

Как защитить велосипед от кражи, объяснили псковичам
29 апреля 2024

В Себежском районе прошёл благотворительный концерт в поддержку военнослужащих в зоне СВО
29 апреля 2024

Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Псковской области
29 апреля 2024

Небольшой дождь ожидается в Пскове завтра

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...