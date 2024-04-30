Участники девятой «Вахты Памяти» Себежского укрепрайона обнаружили останки советского солдата

21:30, 30 апреля 2024, ПАИ

Участники девятой «Вахты Памяти» Себежского укрепрайона обнаружили останки советского солдата сегодня, в День Знамени Победы, 30 апреля. Об этом пишет районная газета «Призыв».

«Есть первый результат! В Заситино обнаружены останки советского солдата, погибшего при обороне Себежского укрепрайона 5-6 июля 1941 года. Вырыта была траншея. Сегодня благодаря ребятам, которые вместе с нами, наткнулись на окоп, нашли останки. Есть каска. Есть кроме этого котелок, ну и много артефактов. Ребята – красавцы, молодцы», – подчеркнул Владимир Бумаков.