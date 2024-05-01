Первомайский субботник состоялся в деревне Ормея Себежского района
Первомайский субботник состоялся в деревне Ормея Себежского района. Об этом пишет газета «Призыв».
Технику и инвентарь для уборки предоставил национальный парк «Себежский».
Активисты сгребали прошлогоднюю листву, срезали засохшие ветки деревьев, грузили мусор в трактор. Убирать деревню вышли целыми семьями, отметили в газете.
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01 мая 2024
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