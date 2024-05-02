Как создавался музей радио в Пскове, рассказал его основатель Николай Лунин

14:33, 02 мая 2024, ПАИ

Как пришла идея создать музей радио в Пскове и как она воплотилась в жизнь, рассказал его основатель и руководитель Николай Лунин в программе «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Ещё подростком, школьником я любил поковыряться в разных радиодеталях, что-то изготавливал своими руками», – отметил он.

Увлечение перешло в материальную форму, когда появилась финансовая возможность. «Увлечение это было детское. Те годы были непростые и, соответственно, финансов не было. Поэтому пришлось это увлечение немножко убрать в сторону и заниматься уже другими вещами – заработком денег, семьёй. У меня была достаточно большая пауза, а когда появилась возможность, я соединил это всё вместе», – рассказал гость радиоэфира.

Большинство экспонатов, представленных в музее, приобретены в течение последних трёх лет. «Но есть и те аппараты, которые были со мной ещё в школьные годы. Мне удалось их сохранить, и они также выставлены в моём музее», – отметил Николай Лунин.

Идея воплощалась в жизнь при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Николай Лунин составлял заявку два месяца и получил поддержку фонда со второй попытки. «Я учёл все недочёты, которые присутствовали в первой заявке, и во втором конкурсе уже получил грант», – подчеркнул он.

Работа по созданию музея началась задолго до подачи заявки. «Зародилась мечта создать музей. Так получилось, что в центре нашего города есть помещение, мы его отремонтировали, и получилась хорошая база для будущего музея. Параллельно я приобретал различные аппараты, радиоприёмники, радиоволны, всякие интересные радиостанции», – рассказал гость радиоэфира.

Объём поддержки проекта составил 1,7 миллиона рублей, примерно столько же составило софинансирование. «Эти деньги были в основном потрачены на создание экспозиции, на покупку экспонатов, выставочное оборудование, запись аудиогида. Серьёзные суммы пошли на реставрацию и ремонт аппаратуры», – подчеркнул Николай Лунин.

Фоторепортаж из музея радио можно посмотреть здесь.