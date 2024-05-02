Экскурсия-прогулка «Аллеями старого города» пройдёт в Пскове 5 мая
Экскурсия-прогулка от Псковского музея-заповедника «Аллеями старого города» пройдёт в Пскове 5 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
Маршрут будет идти через псковские парки – Ботанический, Летний и Финский. Участники экскурсии пройдут вдоль внешнего крепостного кольца Пскова, осмотрят с петровских бастионов исторические кварталы города. Гостям также расскажут о тайнах древних башен. Прогулка завершится у Гремячей башни.
Экскурсия стартует в 15:00. Место сбора – главное здание Псковского музея-заповедника на улице Некрасова, 7.
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