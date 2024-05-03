Школьники из Себежа приготовили подарки для детского приюта и дома-интерната
Третьеклассники Себежской средней школы приготовили пасхальные подарки для детского приюта и дома-интерната для престарелых и инвалидов из посёлка Сосновый Бор Себежского района, пишет газета «Призыв».
Настоятель храма Святой Троицы в Себеже, священник Василий Нетреба встретился с детьми и поговорил с ними на религиозные темы, а учащиеся прочитали ему стихи, посвящённые Христову Воскресению.
На память дети подарили отцу Василию полку с разделочными досками и корзину для пасхальных яиц. Её они наполнили крашеными яйцами. Священник Василий отвезёт подарок в детский приют и в дом-интернат для престарелых и инвалидов из Соснового Бора. Кроме того, учреждениям в качестве подарка передадут пасхальные открытки ручной работы, заключили в издании.
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