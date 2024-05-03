95-летие отметила жительница Себежского района Анна Горбунова

14:06, 03 мая 2024, ПАИ

Малолетний узник фашистского концлагеря Анна Никитична Горбунова из деревни Долосцы Себежского района отметила 95-летие, пишет газета «Призыв».

Анна Никитична родилась в многодетной семье, в которой было 12 детей. Жизнь у женщины была тяжёлой – она пережила Великую Отечественную войну, является малолетним узником фашистского концлагеря. Всю свою жизнь Анна Никитична работала в сельском хозяйстве, а последние 36 лет – дояркой.

У Анны Никитичны три дочери, пятеро внуков и пятеро правнуков. С днём рождения её поздравил глава сельского поселения Виктор Егоров. Он вручил юбилярше поздравительный адрес от президента России Владимира Путина, памятные подарки и поздравление от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, а также поздравления от главы Себежского района Леонида Курсенкова.