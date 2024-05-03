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Псковские подологи – не те, за кого себя выдают, констатировала дерматовенеролог

«Подолог – не врач, такой врачебной специальности нет. Это специалист со средним медицинским образованием. Он должен знать физиологию, анатомию, патанатомию», – пояснила врач-дерматовенеролог кожвендиспансера Псковской области Регина Корнилова в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

На фото: Регина Корнилова. Фото: ПАИ

По словам врача, обычные и к тому же не всегда добросовестные мастера маникюра могут только запечатать лаком изменённую ногтевую пластину. «Однако после снятия там гарантированно будет грибок, а время уже упущено. Поэтому обычные мастера маникюра работать с измененными ногтями не должны, они должны отправлять такого человека в кожвендиспансер», – обратила внимание специалист.

Подологи же берут на себя ответственность работать с изменённой ногтевой пластиной. «В Пскове есть такие специалисты, но они, скорее, обычные эстетисты без базового медобразования, без знания анатомии, просто прошедшие курсы в столицах», – отметила Регина Корнилова.

«А ногтевую пластинку можно так повредить при обработке, что она потом не восстановится, – продолжила она. – Те же титановые пластины, на которые людей с вросшими ногтями сейчас подсаживают, могут непоправимо повредить ноготь».

Регина Корнилова также упомянула, что кабинет настоящего подолога с медобразованием не может быть «захламлён цветочками, горшочками, лишними баночками с кремами». «Там должны быть специальные дезсредства, сухожировой шкаф и всё для тщательной генуборки по СанПиНу, ведь мелкодисперсная пыль со спорами грибка оседает на всех предметах в кабинете. По сути, это серьёзный процедурный кабинет», – отметила Регина Корнилова.

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