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Общество

В ПсковГУ открылась выставка, посвящённая выдающимся преподавателям университета

В Псковском государственном университете начала работу выставка «Выдающиеся преподаватели ПсковГУ», приуроченная к празднованию Дня основания вуза 7 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

В ПсковГУ открылась выставка, посвящённая выдающимся преподавателям университета. Фото здесь и далее предоставили в пресс-службе ПсковГУ

История Псковского государственного университета насчитывает более 90 лет. За эти годы в вузе работали сотни выдающихся преподавателей и учёных. Они давали новые знания, совершали научные открытия, получали патенты на изобретения, воспитывали молодёжь.

Познакомиться с экспозицией можно в фойе главного корпуса ПсковГУ (площадь Ленина, 2).

Напомним, 7 мая 1932 года постановлением СНК РСФСР в этот день был создан Псковский государственный педагогический институт. Спустя три года ему было присвоено имя Сергея Кирова. В 1982 году вуз был награждён орденом «Знак Почёта». В 2005 году ПГПИ переименовали в Псковский государственный педагогический университет имени С. М. Кирова.

В 2011 году путём слияния ПГПУ, Псковского государственного политехнического института, Псковского индустриального техникума, Псковского колледжа строительства и экономики, а также Великолукского строительного колледжа был образован Псковский государственный университет.

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В ПсковГУ открылась выставка, посвящённая выдающимся преподавателям университета

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