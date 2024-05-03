Группа «Газпром межрегионгаз» подготовила мемориалы с Вечными огнями к годовщине Дня Победы

18:02, 03 мая 2024, ПАИ

Газораспределительные организации группы «Газпром межрегионгаз» завершили подготовку Вечных огней и Огней памяти к 79-й годовщине Дня Победы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз».

В течение месяца по поручению генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова компании группы выполняли работы по техническому обслуживанию мемориальных комплексов. Обслуживание включало проверку герметичности газопроводов и соединений, регулировку высоты пламени, чистку горелок и форсунок от загрязнений. В этом году газовики также провели благоустройство территории и реставрационные работы на 264 мемориальных комплексах.

На 1 мая 2024 года в зоне ответственности ПАО «Газпром» находится около 1 700 мемориальных комплексов и обелисков с Вечными огнями (с постоянным режимом горения) и Огнями памяти (с непостоянным режимом горения) на территории всех федеральных округов. Ежегодно с 2015 года в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память» в канун Дня Победы группа «Газпром межрегионгаз» в регионах присутствия проводит техническое обслуживание газового оборудования мемориалов. Также выполняются работы по реконструкции памятников, благоустройству прилегающих территорий, газификации и переводу мемориальных комплексов с временного баллонного газоснабжения на постоянное – сетевое.

«Работа по газификации Вечных огней и обеспечению их бесперебойной работы ведётся постоянно, не только накануне праздничных дат. Только с начала года появились пять новых мемориалов – в Ярославской, Ростовской, Ленинградской областях, Республике Северная Осетия – Алания и Краснодарском крае. Почти год действует интернет-портал «Храним огонь Победы» с информацией о мемориалах с Вечными огнями и Огнями памяти, который дополняется новыми объектами. Это наш вклад в сохранение памяти о подвиге участников Великой Отечественной войны», – подчеркнул Сергей Густов.