Пасхальные подарки для детей-сирот и дома-интерната приготовили прихожане в Себежском районе
Пасхальные подарки для детского приюта и дома-интерната для престарелых и инвалидов посёлка Сосновый Бор собрали прихожане часовни Архангела Михаила в посёлке Берёзка Себежского района, сообщает газета «Призыв».
Для дома-интерната и детей-сирот прихожане принесли пасхальные яйца, куличи, печенье и конфеты.
Также настоятель храма Святой Троицы Себежа, священник Василий Нетреба провёл торжественное богослужение в часовне Архангела Михаила и рассказал об истории праздника Пасхи.
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