Пасхальные подарки для детей-сирот и дома-интерната приготовили прихожане в Себежском районе

18:24, 04 мая 2024, ПАИ

Пасхальные подарки для детского приюта и дома-интерната для престарелых и инвалидов посёлка Сосновый Бор собрали прихожане часовни Архангела Михаила в посёлке Берёзка Себежского района, сообщает газета «Призыв».

Для дома-интерната и детей-сирот прихожане принесли пасхальные яйца, куличи, печенье и конфеты.

Также настоятель храма Святой Троицы Себежа, священник Василий Нетреба провёл торжественное богослужение в часовне Архангела Михаила и рассказал об истории праздника Пасхи.