Скончался режиссёр «Союзмультфильма» Александр Горленко

17:25, 05 мая 2024, ПАИ

Заслуженный работник культуры РФ, художник-мультипликатор, режиссёр «Союзмультфильма» Александр Горленко скончался в возрасте 79 лет, сообщается в Telegram-канале Музея Победы.

«На 79-м году ушёл из жизни выдающийся российский режиссёр, один из основоположников школы отечественной анимации, заслуженный работник культуры РФ Александр Михайлович Горленко… Александр Михайлович всегда с радостью делился своим бесценным опытом с молодыми, начинающими мультипликаторами. Он дал дорогу в жизнь многим ныне известным современным аниматорам», — говорится в сообщении.

Александр Горленко родился 21 ноября 1944 года в Красноярске. В 1972 году окончил высшие режиссёрские курсы при ВГИКе. Был художником в «Союзмультфильме», с 1980 года — режиссёром.