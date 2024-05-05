Умер актёр, сыгравший в кинотрилогии «Властелин колец»
Британский актёр Бернард Хилл, сыгравший в кинотрилогии «Властелин колец», умер на 80-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Бернард Хилл родился 17 декабря 1944 года в Манчестере. Он стал наиболее известен благодаря роли капитана Эдварда Джона Смита в фильме «Титаник», короля Теодена в кинотрилогии «Властелин колец» и ректора тюрьмы Сан-Квентин в драме «Настоящее преступление».
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