Умер актёр, сыгравший в кинотрилогии «Властелин колец»

18:21, 05 мая 2024, ПАИ

Британский актёр Бернард Хилл, сыгравший в кинотрилогии «Властелин колец», умер на 80-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.

Бернард Хилл родился 17 декабря 1944 года в Манчестере. Он стал наиболее известен благодаря роли капитана Эдварда Джона Смита в фильме «Титаник», короля Теодена в кинотрилогии «Властелин колец» и ректора тюрьмы Сан-Квентин в драме «Настоящее преступление».