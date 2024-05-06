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Общество

11 делегатов представляют Псковскую область на форуме «Пик возможностей» в Нижнем Новгороде

11 делегатов представят Псковскую область на форуме Росмолодёжи «Пик возможностей», который проходит в Нижнем Новгороде с 5 по 8 мая, как сообщили ПАИ в Центре молодёжи и общественных инициатив.

11 делегатов представляют Псковскую область на форуме Росмолодёжи «Пик возможностей». Фото: Центр молодёжи и общественных инициатив

В форуме принимают участие полторы тысячи человек со всей России, в том числе из новых регионов, а также из Абхазии.

Команда Псковской области – это грантополучатели 2020–2023 годов, эксперты, наставники, амбассадоры Росмолодежи, а также представители некоммерческих организаций, высших учебных заведений, потенциальные участники грантовых конкурсов Росмолодежи 2024 года, а также региональные координаторы «Росмолодежь.Гранты».

Все участники, желающие представлять Псковскую область на форуме, прошли серьезный отбор, пояснили в Центре молодёжи и общественных инициатив. Участников ждёт образовательная и культурная программа: тренинги, лекции и мастер-классы, направленные на профессиональное развитие, а также экскурсии по Нижнему Новгороду и различные досуговые мероприятия.

Задачей форума «Пик возможностей» является выстраивание эффективной коммуникации внутри молодёжных сообществ и проработка уникальной траектории развития, отмечают организаторы. Самые активные участники форума смогут получить грантовую поддержку своих проектов и помощь в их реализации.

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