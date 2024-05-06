ФСБ рассекретила признания адъютанта Гитлера

10:43, 06 мая 2024, ПАИ

Управление ФСБ по Ивановской области рассекретило свидетельство бывшего личного адъютанта Гитлера о том, как Советский Союз помог англо-американским войскам выйти из тяжелого положения в самой кровопролитной для них в годы Второй мировой войны битве при Арденнах. Материалы публикует сайт ФСБ к годовщине взятия Берлина, пишет ТАСС.

Бывший адъютант Гитлера Отто Гюнше попал в плен в ходе боев за Берлин в апреле-мае 1945 года и, находясь в следственной тюрьме в Москве, дал показания о событиях в ставке Гитлера в последние месяцы войны.

В 1948 году после публикации в «Правде» заявления Совинформбюро «Фальсификаторы истории» в ответ на сборник документов Госдепартамента «Нацистско-советские отношения, 1939-1941: документы из архивов МИД Германии» Гюнше написал заявление советскому правительству, где изложил картину того, почему сорвалось первоначально успешное наступление немцев в Арденнах.

Со слов Гюнше, в начале декабря 1944 года на совещании в ставке Гитлер «подчеркнул особое значение наступления, указав, что его успех будет равноценен успеху Дюнкерка, где в 1940 году германские армии нанесли англичанам сокрушительный удар». Крупная немецкая группировка под командованием генерал-фельдмаршала Вальтера Моделя с 16 декабря 1944-го по 29 января 1945 года проводила операцию «Стража на Рейне», целью которой был разгром сил союзников в Бельгии и Нидерландах и попытка склонить США и Великобританию к сепаратным переговорам о мире. Германской группировке уже в первый день боев удалось прорвать американо-британский фронт на участке в 80 км и захватить в плен 30 тыс. солдат и офицеров.

В своем заявлении, хранящемся в архиве в следственном деле Гюнше, он сообщил, что в конце августа 1944 года узнал от представителя МИД Германии при Гитлере посла Вальтера Хевеля о проходивших в Стокгольме по инициативе англичан тайных переговорах о заключении сепаратного мира между Германией и англо-американцами.

Гитлер настолько надеялся на успех в Арденнах, что для личного руководства операцией в конце октября 1944 года перенес свою ставку из Восточной Пруссии в Бад-Наугейм, где находился штаб немецкого командования Западным фронтом. Как описал Гюнше, Гитлер был убежден, что из-за ухудшающихся погодных условий, препятствующих применению авиации, можно было не опасаться наступления Красной армии.

По свидетельству Гюнше, в конце декабря 1944 года со срочным докладом к Гитлеру прибыл начальник генерального штаба сухопутных войск Гудериан, заявивший на основании «точных и проверенных разведданных», что «в самое ближайшее время следует ожидать большого наступления русских в Восточной Пруссии и на Висле». Фюрер, лично составлявший план операции в Арденнах с захватом Антверпена, несколько дней сомневался в достоверности разведданных, но информация его сильно обеспокоила. «Гитлер заметно волновался и нервничал, и было видно, что сообщение Гудериана вывело его из равновесия», - написал Гюнше.

«Гитлер указал, что не считает сведения Гудериана абсолютно достоверными, однако если возникнет необходимость дальнейшего усиления Восточного фронта, то это будет возможно только за счет ослабления Западного фронта, что практически означает прекращение начатого наступления против англо-американцев и потерю возможности когда-либо снова взять на Западе инициативу в свои руки», - написал его бывший адъютант. В конце декабря 1944 года фюрер признал большой угрозой концентрацию русских танковых соединений на Висле и на границе Восточной Пруссии и в связи с этим «с болью в сердце решил перебросить» две ударные армии - всю танковую армию Ганса Дитриха и большую часть танковой армии Хассо фон Мантойфеля - на Восточный фронт.

6 января 1945 года Гитлер направил Гюнше лично передать устный приказ Дитриху о постепенном отводе его дивизий. 7 января Гюнше прибыл в штаб-квартиру Дитриха в Сен-Вите, и тот «был очень удивлен и сказал, что им уже проведены подготовительные мероприятия для форсирования реки Маас, которое, по его мнению, будет успешным», а отряды руководителя немецких диверсионных групп Отто Скорцени на английских и американских танках уже успешно действовали в тылу англо-американских войск, приближаясь к мостам через Маас. 11 января Дитриху поступил уже письменный приказ «о немедленном отводе армий к Рейну».

6 января 1945 года британский премьер-министр Уинстон Черчилль в связи с тяжелым положением на Западном фронте обратился к Иосифу Сталину с просьбой, могут ли союзники «рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января». 7 января 1945 года Сталин ответил, что хотя погода не благоприятствует, «однако, учитывая положение наших союзников на западном фронте, ставка верховного главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему центральному фронту не позже второй половины января». «Можете не сомневаться, что мы сделаем все, что только возможно сделать для того, чтобы оказать содействие нашим славным союзным войскам», - заверил Сталин Черчилля.

12 января 1945 года, на восемь дней раньше намеченного срока, части Красной армии начали Висло-Одерскую операцию, перейдя в широкое наступление на всем советско-германском фронте. Было приведено в движение 150 советских дивизий с большим количеством артиллерии и авиации, которые прорвали фронт и отбросили немецкие войска на сотни километров.

В приказе Сталина по войскам в феврале 1945 года говорилось: «В январе нынешнего roда Красная армия обрушила на врага небывалый по силе удар на всем фронте от Балтики до Карпат, она взломала на протяжении 1 200 километров мощную оборону немцев, которую они создавали в течение ряда лет». Сталин констатировал, что успехи зимней Висло-Одерской операции «привели прежде всего к тому, что они сорвали зимнее наступление немцев на Западе, имевшее своей целью захват Бельгии и Эльзаса, и дали возможность армиям союзников в свою очередь перейти в наступление против немцев».