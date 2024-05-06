Вечный огонь зажгли в Острове

11:34, 06 мая 2024, ПАИ

Вечный огонь зажгли на площади имени Героя Советского Союза Клавдии Назаровой в Острове в понедельник, 6 мая, передаёт корреспондент ПАИ. Церемония в преддверии Дня Победы проходит в 11 регионах России.

К присутствующим обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Сегодня значимое событие не только для Островского района, но и для всей Псковской области, которая три года находилась под фашистской оккупацией. Наша земля обильно пролита кровью наших героев. Здесь доблестно сражались партизанские бригады и солдаты Красной Армии. И хотя после Великой Отечественной войны прошло уже почти 80 лет, наши поисковики ежегодно поднимают и перезахоранивают около 300 бойцов Красной Армии», – подчеркнул глава региона.

Вечный огонь, который сегодня зажигается в Острове станет уже восьмым в области, сказал Михаил Ведерников. «Это крайне важный символ, который поможет передавать память о Великой Отечественной войне подрастающему поколению. Хочу сказать искренние слова благодарности «Единой России и «Газпрому» за идею и реализацию этого важного проекта. Пусть Вечный огонь служит напоминанием о подвиге наших предков. С праздником, с наступающим Днём Победы», – отметил глава региона.

С приветственным словом к участникам торжественной церемонии также обратился первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания России, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«В этом году основной площадкой нашего торжественного мероприятия стал мемориал в Острове. Это неслучайно, поскольку Псковский край – это древнейшие земли русского государства и северо-западный форпост нашей страны. Здесь не раз разворачивались важные для нашего государства события», – сказал он.

После 1917 года рядом с центральной площадью Острова было обустроено воинское кладбище героев Гражданской войны. А после Великой Отечественной войны к этим захоронениям добавились могилы воинов, погибших при освобождении города. На территории современного Островского района по неполным данным погибло более 12 тысяч бойцов Красной Армии, рассказал Андрей Турчак.

«В истории России в каждом поколении есть люди, которым довелось с оружием в руках защищать интересы нашей родины. И наше нынешнее поколение не исключение. Давайте вспомним всех наших героев, героев специальной военной операции, кто с оружием в руках сегодня защищает нашу Родину, приближает нашу общую победу. Именно поэтому к мемориалам павшим солдатам Отечества 9 Мая придут ветераны Великой Отечественной войны, ветераны локальных конфликтов, ветераны специальной военной операции и их родные. Дорогие друзья, глубокоуважаемые ветераны, ещё раз хочу поздравить всех участников сегодняшнего мероприятия, всех жителей Псковской области, всех жителей нашей большой и необъятной страны с наступающим днём Великой Победы. Сегодня мы снова идём по стопам наших дедов и прадедов, сражаемся с нацизмом, защищаем русский мир и русских людей. Как и тогда, в 1941-1945 наше дело правое. И ни у кого ни должно быть никаких сомнений. Враг будет разбит, победа будет за нами! С праздником вас!» – подчеркнул сенатор.

В торжественной церемонии также принимают участие член правления ПАО «Газпром» Владимир Марков, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, сенатор от Псковской области Алексей Наумец, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие СВО и их родственники, юнармейцы, местные жители.

Всего в России одновременно впервые зажжены в режиме постоянного горения Вечные огни на 22 мемориальных комплексах. К сетевому природному газу подключили объекты в Псковской области, Карачаево-Черкесской Республике, Краснодарском и Ставропольском краях, Новгородской, Омской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Смоленской, Челябинской областях.

Для символического зажжения привезена частица Вечного огня мемориала, открытого в честь 30-летия освобождения Пскова от фашизма.