«Луки-Энергия» сыграл вничью в четвёртом туре Второй лиги

11:57, 06 мая 2024, ПАИ

Великолукский футбольной клуб «Луки-Энергия» сыграл вничью – 1:1 в домашнем матче с командной «Знамя Труда» из Орехово-Зуево в рамках пятого тура первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б». Матч прошёл в Великих Луках на стадионе «Экспресс» 5 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе великолукского клуба.

Счёт открыл игрок гостей Михаил Баринов на 38-й минуте встречи. В начале второго тайма великолучане отыгрались усилиями Данила Сподарца.

Домашнюю игру в Великих Луках посетили около 400 зрителей.

По итогам тура великолукские футболисты занимают 13-е место в таблице, имея в своём активе четыре очка.

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