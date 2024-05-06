Псковичи смогли посетить поезд «Сила в правде»

Поезд «Сила в правде» прибыл 6 мая в Псков. В составе поезда девять вагонов с различной тематикой: «Оружие особого рода», «Этих дней не смолкнет слава», «Юнармия: берём пример с лучших», «Альянс обетованный», «С отвагой в сердце» и других, с экспозициями, рассказывающими о мужестве и героизме российских военных, и четыре платформы с боевой техникой, различным вооружением со времён Великой Отечественной войны и до наших дней.

Перед стартом работы экспозиции в Пскове прошёл митинг, во время которого наградили отличившихся в зоне СВО волонтёров и юнармейцев.

О том, как псковичи встретили экспозицию, смотрите в фоторепортаже Андрея Степанова.