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Псковичи смогли посетить поезд «Сила в правде»

Поезд «Сила в правде» прибыл 6 мая в Псков. В составе поезда девять вагонов с различной тематикой: «Оружие особого рода», «Этих дней не смолкнет слава», «Юнармия: берём пример с лучших», «Альянс обетованный», «С отвагой в сердце» и других, с экспозициями, рассказывающими о мужестве и героизме российских военных, и четыре платформы с боевой техникой, различным вооружением со времён Великой Отечественной войны и до наших дней.

 

Перед стартом работы экспозиции в Пскове прошёл митинг, во время которого наградили отличившихся в зоне СВО волонтёров и юнармейцев.

 

О том, как псковичи встретили экспозицию, смотрите в фоторепортаже Андрея Степанова.

17:39, 06 мая 2024, ПАИ
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