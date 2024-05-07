Директор Псковского ОРТПЦ Александр Лаптиев станет гостем «Оглавления»
Директор Псковского областного радиотелепередающего центра Александр Лаптиев станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 7 мая, в День радио.
Ведущие программы Максим Андреев и Александр Машкарин поговорят с Александром Лаптиевым о развитии теле- и радиосети, о том, остались ли в регионе медвежьи углы, будут ли появляться в Псковской области новые радиостанции и не убьёт ли интернет ТВ и радио.
Программа выйдет в прямой эфир сегодня в 14:00 мск. Видеотрансляция разговора будет доступна в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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