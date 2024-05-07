Александр Лаптиев: В Псковской области вещают 40 радиостанций

15:46, 07 мая 2024, ПАИ

40 радиостанций вещают в Псковской области, рассказал директор Псковского областного радиотелепередающего центра Александр Лаптиев в программе «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 7 мая, в День радио.

Самое большое количество радиостанций – в Пскове, здесь вещает 21 радиостанция, все их передатчики располагаются на мачте на Рижском проспекте, 71. Ещё 19 радиостанций вещают в Великих Луках, семь из которых находятся на мачте, а остальные – на разных сооружениях: на крышах, на заводах.

«Преимущество нашего предприятия в высоте антенно-мачтовых сооружений, ведь чем они выше, тем дальше будет слышно», – отметил Александр Лаптиев.