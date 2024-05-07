Телерадиоантенна из Псковской области входит в топ-10 самых высоких радиомачт страны

16:29, 07 мая 2024, ПАИ

Одна из радиомачт в Псковской области входит в число наиболее высоких подобных сооружений в России, рассказал директор Псковского областного радиотелепередающего центра Александр Лаптиев в программе «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 7 мая, в День радио.

«Самая высокая мачта находится в Новосокольниках, в Пожарах, её высота составляет 360 метров. Она в два раза выше, чем мачта в Пскове», – отметил Александр Лаптиев. Всего таких высоких мачт, как в Новосокольниках, в России около 10. «В крупных городах, конечно, есть сооружения и выше. Например, Останкинская телебашня. А радиомачта в Новосокольниках – это один из поздних советских типовых проектов», – подчеркнул гость радиоэфира.



Всего в структуре Псковского ОРТПЦ 27 объектов (вышек). Обслуживаемые, то есть там, где постоянно есть персонал, находятся в Пскове, Великих Луках, Дедовичах, Глубоком и Новосокольниках. Необслуживаемые объекты в автоматическом режиме транслируют телерадиовещание, рассказал эксперт.