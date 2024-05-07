Директор Псковского ОРТПЦ опроверг слухи об опасности жизни рядом с радиомачтами

17:21, 07 мая 2024, ПАИ

Слухи об опасности жизни рядом с радиомачтами опроверг директор Псковского областного радиотелепередающего центра Александр Лаптиев в программе «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 7 мая, в День радио.

Существует множество мифов о том, что рядом с радиовышкой сотовый сигнал хуже, жители окрестных домов облучаются и даже трава там не растёт. Однако это всё мифы, успокаивает специалист.

«Периодически мы делаем измерения с помощью специальных приборов, у нас есть паспорта безопасности. Вокруг телецентра, наоборот, излучения нет в радиусе примерно 200-500 метров, там слабый сигнал. Я всегда представляю распространение радиоволн как маяк – он светит вдаль, а вокруг него самого освещения нет. Так и с радиоволнами, внизу, как под зонтиком, нет большого излучения. И в целом излучение от радиоматч вообще не сравнится с тем, которое мы носим в кармане, – мобильный телефон гораздо опаснее», – рассказал Александр Лаптиев.