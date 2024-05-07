Случаев вандализма на радиомачтах в Псковской области не зафиксировано

17:42, 07 мая 2024, ПАИ

Случаев вандализма на радиомачтах в Псковской области не зафиксировано, сообщил директор Псковского областного радиотелепередающего центра Александр Лаптиев в программе «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 7 мая, в День радио.

«Такие случаи были только когда строили цифровое телевидение, но мачты в то время были не наши, за них отвечали строители. Это были руферы, они залазили просто для интереса. Сейчас у нас придаётся огромное значение безопасности, везде наши мачты огорожены, есть сигнализации и видеонаблюдение. Если кто-то проникнет, сразу всё запищит, зазвенит, всё запишется на видео. У нас висят предупреждающие таблички, и желающих забраться на радиомачту нет», – рассказал гость радиоэфира.