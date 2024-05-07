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Общество

В следующем году начнут обновлять оборудование на объектах цифрового телевидения в Псковской области

С предыдущего обновления оборудования на объектах цифрового телевидения в Псковской области прошло десять лет, поэтому его начнут менять уже в следующем году, сообщил директор регионального радиотелепередающего центра Александр Лаптиев в программе «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 7 мая, в День радио.

Александр Лаптиев: «В следующем году начнут обновлять оборудование на объектах цифрового телевидения в Псковской области». Фото: ПАИ

«Будет масштабная смена оборудования. Проходить она будет поэтапно. В первую очередь мы планируем замену передатчиков в Ваулиных Горах, там оборудование стояло в контейнерах. В прошлом году мы уже построили специальное здание, будем переносить оборудование в помещение. Мы уже просим, чтобы нам дали новые передатчики, включим антенну, и контейнеры нужны не будут», – рассказал гость радиоэфира.

Как показывает практика, отмечает Александр Лаптиев, автоматика иногда подводит. «Иногда нужно самому подойти, перезагрузить компьютер или нажать какую-то кнопку, поэтому мы пришли к выводу, что там необходим дежурный персонал», – подчеркнул он.

Замену на передатчики обеспечат отечественные заводы. «С комплектацией могут возникнуть сложности, но сейчас вся промышленность перестраивается, думаю, проблем не будет», – отметил Александр Лаптиев.

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