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Общество

Стало известно число безопасных пляжей в Псковской области

26 безопасных с санитарно-эпидемиологической точки зрения пляжей есть в Псковской области, заявила начальник отдела санитарного надзора территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Жанна Брябрина в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 мая.

Жанна Брябрина: «Сотрудники Роспотребнадзора проводят мониторинг воды не только в официальных местах для купания, но и на спонтанно возникших пляжах». Фото: ПАИ

«Водоём должен получить санитарно-эпидемиологическое заключение о его соответствии требованиям санитарного законодательства. Роспотребнадзор должен проводить исследования воды, песка и выдать заключение о безопасности», – пояснила эксперт.

Водоёмы в обязательном порядке проверяют в детских оздоровительных лагерях, на базах отдыха, а также в Пскове и в Великих Луках, уточнила Жанна Брябрина.

«Если пляж признаётся безопасным, то разрабатывается программа производственного контроля и раз в десять дней исследуется качество воды в водоёме», – пояснила гостья радиоэфира.

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора проводят мониторинг воды не только в официальных местах для купания, но и на спонтанно возникших пляжах. На сайте Роспотребнадзора опубликована информация о безопасных пляжах: человек может выбрать для себя наиболее подходящее место, где искупаться, заключила Жанна Брябрина.

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