Как интересно провести майские праздники в Пскове?

23:43, 08 мая 2024, ПАИ

Как интересно провести майские праздники в Пскове? Несколько вариантов времяпрепровождения в предстоящие выходные предложил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Праздничная программа пройдёт в ГКЦ в четверг, вход по пригласительным билетам. Начало концерта «Победа – это значит нет войны» в 12:00. Концерт «Великая Победа – великий народ» начнётся в 15:00, а спектакль «Завтра была война» – в 17:00.

Мероприятия Дома офицеров состоятся в четверг. Вход по пригласительным, которые можно получить в кассе. «Во славу Победы» начнётся в 14:00. Мероприятие «Славе – не меркнуть, традициям – жить!» – в 18:00.

Мастер-класс по изготовлению текстильной броши «Букет тюльпанов» проведут 10 мая в Центре туризма и творческих индустрий (Георгиевская, 4). Начало в 12:00.

Спектакль «Любопытный слонёнок» можно посетить с детьми в Театре кукол (Конная, 3) в эту субботу, 11 мая, в 12:00 или в 14:00.

Полнокупольный фильм «Прогулка по звёздному небу» пройдёт в планетарии (Советская, 64а) 11 мая в 14:00.

Программу «Маленькие сказки. «Колобок» на новый лад» можно посетить в БКЗ филармонии (Некрасова, 24) в это воскресенье, 12 мая. Начало в 11:30 и 13:00.