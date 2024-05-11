Пенсионерка из Усвят подозревается в фиктивной регистрации гражданки
Пенсионерка из Усвят подозревается в фиктивной регистрации гражданки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
65-летняя жительница посёлка Усвяты фиктивно зарегистрировала гражданку Белоруссии без фактического её пребывания по месту регистрации.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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