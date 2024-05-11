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Спорт

В Великих Луках определили лучших юных самбистов

В Великих Луках определили лучших самбистов среди юношей и девушек 2012-2013, 2014-2015 годов рождения. Об этом пишет районная газета «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на клуб единоборств «Отечество – Псковская область».

Соревнования состоялись на базе спортивного комплекса ВЛГАФК. В них приняли участие 124 спортсмена.

Первенство города по борьбе самбо прошло в Великих Луках 11 мая.

Список победителей по ссылке.

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