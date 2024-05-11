15 юных пловцов представят Псковскую область на всероссийских соревнованиях «Весёлый дельфин»

21:22, 12 мая 2024, ПАИ

Команда Псковской области в составе 15 спортсменов, юношей и девушек 2011–2012 годов рождения, отправилась в Санкт-Петербург, где с 13 по 17 мая в спортивном комплексе «Центр плавания» пройдут всероссийские соревнования по плаванию «Весёлый дельфин». Об этом ПАИ сообщили в Федерации плавания Псковской области.

Участие в состязании примут более 1050 юных спортсменов 11–13 лет из 70 регионов России, для них это первый опыт выступлений на крупных всероссийских соревнованиях.

Отбор на эти соревнования состоялся на чемпионате и первенстве Псковской области 21, 23, 24 февраля этого года.