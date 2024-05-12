Лось погиб при столкновении с маршрутным автобусом Дедовичи – Псков
Столкновение маршрутного автобуса с внезапно выбежавшим на дорогу лосем произошло в деревне Карсаковы Гривы в Дедовичском районе сегодня, 12 мая. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Автобус выполнял рейс Дедовичи – Псков. Среди людей пострадавших нет. Лось погиб.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, охотоведы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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