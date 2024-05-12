Лось погиб при столкновении с маршрутным автобусом Дедовичи – Псков

23:35, 12 мая 2024, ПАИ

Столкновение маршрутного автобуса с внезапно выбежавшим на дорогу лосем произошло в деревне Карсаковы Гривы в Дедовичском районе сегодня, 12 мая. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Автобус выполнял рейс Дедовичи – Псков. Среди людей пострадавших нет. Лось погиб.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, охотоведы. Обстоятельства произошедшего выясняются.