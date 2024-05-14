Более 120 гектаров растительности выгорело в Псковской области с начала года
Более 120 гектаров растительности выгорело в Псковской области с начала года, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Всего с начала года на территории региона зафиксировано более 130 ландшафтных пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности.
Ранее начальник отдела административной практики и дознания Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области Владислав Соболев рассказал, что за поджог травы предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 15 тысяч рублей. Если поджог был совершён во время действия на территории субъекта особого противопожарного режима, то штраф увеличивается до 20 тысяч рублей.
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