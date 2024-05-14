Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Заместитель губернатора Ольга Тимофеева станет гостьей программы «Оглавление»

Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 14 мая.

Заместитель губернатора Ольга Тимофеева. Фото: ПАИ

Какие структурные и кадровые изменения произойдут в сфере, которую курирует Ольга Тимофеева? Есть ли у координируемых новым вице-губернатором комитетов одно общее стратегическое направление работы? Где региону предстоит усилить свои позиции, чтобы привлечь больше федеральных средств на развитие культурных и туристических проектов?

Об этом, а также о ближайших мероприятиях событийного календаря с Ольгой Тимофеевой поговорят ведущие Максим Андреев и Александр Машкарин.

Программа «Оглавление» выйдет в прямой эфир в 14:00 мск. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 мая 2024

Заместитель губернатора Ольга Тимофеева станет гостьей программы «Оглавление»
10 мая 2024

Госдума утвердила Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ
07 мая 2024

Игорь Иванов: Вместе с президентом россияне воплотят в жизнь всё задуманное
07 мая 2024

Большой честью назвал Михаил Ведерников своё участие в церемонии вступления Владимира Путина в должность президента РФ
07 мая 2024

Алексей Севастьянов – о вступлении Владимира Путина в должность президента: Сегодня мы пишем новую главу истории России
07 мая 2024

Олег Майоров: С таким сильным национальным лидером никакие трудности не смогут остановить успешное развитие России
07 мая 2024

Юрий Ильин: Заданный президентом курс на дальнейшее развитие России будет сохранён
07 мая 2024

Александр Котов: Новый срок полномочий Владимира Путина даст России возможность закрепиться в статусе великой мировой державы

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...