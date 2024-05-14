Заместитель губернатора Ольга Тимофеева станет гостьей программы «Оглавление»

11:37, 14 мая 2024, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 14 мая.

Какие структурные и кадровые изменения произойдут в сфере, которую курирует Ольга Тимофеева? Есть ли у координируемых новым вице-губернатором комитетов одно общее стратегическое направление работы? Где региону предстоит усилить свои позиции, чтобы привлечь больше федеральных средств на развитие культурных и туристических проектов?

Об этом, а также о ближайших мероприятиях событийного календаря с Ольгой Тимофеевой поговорят ведущие Максим Андреев и Александр Машкарин.

Программа «Оглавление» выйдет в прямой эфир в 14:00 мск. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте.