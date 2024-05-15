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Общество

Минздрав составил список препаратов, запрещённых для водителей

Минздрав РФ впервые представил список из более чем 200 не относящихся к перечню наркотических или психотропных лекарств, содержащих седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и спирт, после употребления которых запрещено или не рекомендуется управлять транспортным средством. Об этом пишет «Коммерсант».

Этот перечень появился на фоне правовой неопределенности вокруг ситуации с обнаружением сотрудниками ГИБДД в организме водителей веществ, которые могут входить в состав ряда лекарств. Конституционный суд в связи с этим поручил внести поправки к действующему КоАП, законопроект рассмотрят в Госдуме в первом чтении уже на следующей неделе.

Автомобилисты восприняли представленный медицинским ведомством перечень лекарств как основание для лишения прав, в Минздраве заверили, что документ «носит информационный характер и не является проектом нормативного акта».

Предостережения в адрес водителей содержатся в инструкциях к лекарственным средствам, однако никогда прежде медицинское ведомство не предоставляло общественности исчерпывающего перечня таких медикаментов.

В список Минздрава вошли, в частности:

- противопростудные препараты «Терпинкод», «Тедеин», «Колдрекс найт», «Максиколд», «Стопгрипан», «Колдакт»;

- жаропонижающие «Терафлю», «Фервекс», «Форейн», «Антигриппин», «РиниКолд Макс»;

- обезболивающие «Солпадеин», «Нурофен плюс», «Кетанов», «Спазмалгон»;

- антигистаминные «Тавегил», «Супрастин», «Кларитин», «Цетиризин», «Левоцетиризин».

При этом часть лекарств Минздрав отнес в отдельный список: при их приеме управлять транспортным средством не запрещено, но требуется «особая осторожность». Так, глазные капли «Тропикамид» и «Фенилэфрин» ухудшают зрение, таблетки «Атомоксетин» могут вызывать чувство усталости и сонливости, «Нитроглицерин» приводит к возможному снижению двигательной активности.

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