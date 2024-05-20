Филиал АО «МАКС-М» в Пскове напоминает о возможности обследования репродуктивного здоровья по ОМС с 2024 года в рамках диспансеризации

09:56, 20 мая 2024, ПАИ

С 2024 года Министерство здравоохранения России включило в диспансеризацию обследования мужчин и женщин по оценке репродуктивного здоровья. Эта оценка будет проводиться для выявления признаков заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять на беременность и её последующее течение, роды и послеродовой период, а также факторов риска их развития.

Что такое репродуктивное здоровье

Репродуктивное здоровье – это часть общего здоровья человека, которое подразумевает физическое, духовное и социальное благополучие. В настоящее время о репродуктивном здоровье заботятся и врачи, и психологи, и социологи.

Инициация беременности, успешность её вынашивания – это процесс, зависящий не только от здоровья женщины, но и в равной степени от репродуктивного здоровья будущего отца.

Многие проблемы и заболевания репродуктивной системы протекают бессимптомно и обуславливаются нарушением развития половых органов, неправильной закладкой стволовых клеток, а также образом жизни. Так, незащищенные половые контакты могут приводить к инфекциям, передаваемым половым путём, что непосредственным образом влияет на качество половых клеток и способность к зачатию. Также на репродуктивное здоровье влияет и образ жизни – малоподвижность, вредные привычки, стресс и тому подобное.

Как отмечают эксперты, одной из основных причин бесплодия у женщин и мужчин являются вовремя не диагностированные инфекционные заболевания, в том числе передающиеся половым путём. Согласно статистике, в структуре гинекологических заболеваний женских половых органов на первом месте – хронические воспалительные процессы, на втором – новообразования тела матки: миома, аденомиоз, эктопия шейки матки, кисты яичников, кистомы яичников. Достаточно большое количество проблем с бесплодием связано и с проблемами репродуктивного здоровья у мужчин.

Какие исследования включены в оценку репродуктивного здоровья

Первый этап диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья позволяет врачу поставить предварительный диагноз, чтобы затем подтвердить или опровергнуть его с помощью дальнейшей диагностики – инструментальной и лабораторной.

Первый этап диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья

Для женщин:

1) осмотр акушером-гинекологом;

2) пальпация молочных желез;

3) осмотр шейки матки с забором материала на исследование;

4) микроскопическое исследование влагалищных мазков;

5) цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала;

6) в возрасте 18–29 лет – лабораторные исследования мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза.

Первый этап диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья для мужчин состоит из осмотра врачом-урологом (при его отсутствии врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин).

Если врачи найдут какие-то отклонения от нормы, мужчины и женщины будут направлены на дополнительные обследования.

Второй этап

Для женщин:

1) в возрасте 30–49 лет – лабораторные исследования мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР;

2) УЗИ органов малого таза в начале или середине менструального цикла;

3) УЗИ молочных желез;

4) повторный осмотр акушером-гинекологом.

Для мужчин:

1) спермограмма;

2) микроскопическое исследование микрофлоры или проведение лабораторных исследований в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР;

3) ультразвуковое исследование предстательной железы и органов мошонки;

4) повторный приём (осмотр) врачом-урологом (при его отсутствии – врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин).

Как проверить репродуктивное здоровье

Исследования репродуктивного здоровья проводятся при диспансеризации взрослого населения бесплатно, за счёт средств обязательного медицинского страхования в той поликлинике, к которой гражданин прикреплён для получения первичной медико-санитарной помощи.

Важно знать: отсутствие в поликлинике по месту вашего прикрепления возможности для оценки репродуктивного здоровья не должно быть препятствием для её проведения.

Подробнее узнать информацию можно по телефону горячей линии 8-800-555-55-03.

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