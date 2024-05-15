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Три школьника из Пскова стали победителями акции «Губернаторский дневник» в этом учебном году

В этом году по решению организаторов в акции «Губернаторский дневник» появилась отдельная номинация для учащихся школ областной столицы. Школьники Пскова составляют треть всех участников акции. Этот год не исключение. Ребята присылали свои пятёрки, заработанные упорным трудом в течение года. По итогам борьбы за лучшие результаты на встречу к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову отправятся три школьника из Пскова.

По итогам борьбы за лучшие результаты на встречу к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову отправятся три школьника из Пскова. Фото: ПАИ

Победителем среди учащихся 2–4-х классов Пскова стала четвероклассница Дарья Петрова. Она учится в социально-экономическом лицее № 21. За учебный год школьница заработала 597 пятёрок. Рейтинг в группе выстроился от 205 оценок.

Среди школьников 5–7-х классов победу одержал Мирон Дмитриев – ученик пятого класса многопрофильного лицея № 4 Пскова. На его счету 494 отличных оценки. Рейтинговая таблица началась с 247 отличных оценок.

Девятиклассница Дарья Левова из Псковского педагогического комплекса стала победительницей среди учащихся 8–11-х классов. Она за весь год заработала 440 пятёрок. Рейтинг начался с 312 оценок.

Всего школьники Пскова, участвующие в акции «Губернаторский дневник», заработали 17 937 пятёрок.

Акция «Губернаторский дневник» в Псковской области проходит уже в 11-й раз. Её победителями становятся школьники, больше всего заработавшие пятёрок в триместрах. Всего в гости к главе региона в этом году отправятся 12 ребят.

Имена победителей предыдущих сезонов акции можно увидеть на сайте ПАИ в специальном сюжете, «Комсомольской правды» и в группе «Губернаторского дневника» в соцсети «ВКонтакте» по ссылке: vk.com/gubdnevnik. Там же можно получить всю информацию о ходе проекта.

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