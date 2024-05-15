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Общество

Минфин РФ предлагает повысить до 12% годовых ставку по семейной ипотеке

Минфин РФ предлагает после 1 июля повысить до 12% годовых ставку по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми, сообщил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков. Об этом пишет «Интерфакс».

Срок действия программы семейной ипотеки в нынешнем виде истекает 1 июля 2024 года. Сейчас взять кредит по этой программе могут семьи с одним ребенком, который родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребенком с инвалидностью. Ставка по таким кредитам составляет 6% годовых, минимальный первоначальный взнос – 20%.

Президент РФ в апреле поручил правительству продлить до 2030 года срок действия программы семейной ипотеки, предусмотрев сохранение ставки на уровне не более 6%.

«Семейная ипотека под 6% будет продлена для семей, где есть дети младше шести лет. Это прямое поручение президента, оно будет исполнено, и продление будет. Все остальные детали, возможности, варианты сейчас обсуждаются. Мы предлагали для тех семей, которые сейчас подпадают под семейную ипотеку и которые не подпадут в будущем (у кого дети старше шести лет), повышение ставки до 12%. Мы такое предложение сделали. Сейчас обсуждение идет, решений пока никаких нет», – сказал Чебесков.

«Мы все признаем, что это не демографическая мера, это мера поддержки семей с детьми и мера поддержки строительной отрасли. Мы поэтому предлагаем повышение ставки, потому что это не совсем уже демография, а больше такая антикризисная инициатива: когда ставки очень высокие, все-таки есть возможность по более низкой ставке взять», – добавил он.

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