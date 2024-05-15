Час экологии «Птица года в России» прошёл в Пскове

19:21, 15 мая 2024, ПАИ

Час экологии «Птица года в России» прошёл в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

В этом году птицей года Союзом охраны птиц России назван чиж.

Заведующая сектором экологической информации отдела гуманитарной литературы Алина Петрова рассказала, чем похожа птица года на обычного воробья, где она обитает, чем питается, какие у неё характер и повадки.

В рамках мероприятия ребята послушали пение чижей, поучаствовали в викторине и посмотрели познавательный фильм «Заповедными тропами. Ремдовский заказник», посвящённый особо охраняемым природным территориям Псковской области.