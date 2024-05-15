Команды Себежской и Идрицкой средних школ представляют свой район ​на региональном этапе «Зарницы 2.0»

23:43, 15 мая 2024, ПАИ

Команды Себежской и Идрицкой средних школ представляют Себежский район на региональном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В игре принимают участие 28 команд из муниципалитетов Псковской области. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Сегодня, 15 мая, в Великих Луках состоялась торжественная церемония открытия. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём приветственном адресе отметил, что эта игра объединяет молодёжь не только Псковской области, но и всей страны: «Ваше участие в региональном этапе «Зарницы» говорит о стремлении к самосовершенствованию, амбициозности и высокой мотивации. Вера в свои силы и стремление к победе – вот те качества, которые необходимы для достижения поставленных целей».

Каждый отряд состоит из командира, штурмовика, медика, топографа, военного корреспондента, сапёра, политрука, оператора БПЛА. Педагогу отведена роль наставника.

«Команда Себежской средней школы – это отряд «Бронебойщики», старшая группа участников в возрасте 14–17 лет, команда Идрицкой средней школы – младшая группа, 5-й класс. Сегодня после парада на открытии игры приступили к соревнованиям. Первый этап – строевая подготовка до обеда, днём – военизированная игра. Завтра по плану полоса препятствии и оказание первой помощи. Ребята настроены на победу, им всем очень нравится. Размещение в общежитии филиала Псковского государственного университета. Питание в средней школе № 7, нормальное. Вчера в школьной столовой нас встречала лично директор школы. Нагрузка на ребят большая, этапы сложные. Командир отряд себежан – Шумков Ярослав», – отметил педагог-наставник Геннадий Мелешенко.

Отметим, ребятам предстоит пройти следующие этапы отрядных состязаний: это строевая подготовка, общевойсковая грамотность, основы РХБЗ, основы российской государственности и военной истории, тактическая медицина и самопомощь, военизированная полоса препятствий, огневая подготовка, тактическая игра на местности.