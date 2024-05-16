Ушёл из жизни народный художник России Сергей Андрияка
В возрасте 65 лет ушёл из жизни народный художник России Сергей Андрияка, сообщает ТАСС со ссылкой на Академию акварели и изящных искусств художника.
Причина смерти не уточняется.
Сергей Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. Он известен как один из ведущих мастеров современной акварельной живописи и автор многочисленных пейзажей и натюрмортов. В 1999 году художник основал Школу акварели собственного имени, вошедшую в состав одноимённой академии, ректором которой он был. Кроме того, Сергей Андрияка являлся членом Российской академии художеств.
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