Ушёл из жизни народный художник России Сергей Андрияка

11:27, 16 мая 2024, ПАИ

В возрасте 65 лет ушёл из жизни народный художник России Сергей Андрияка, сообщает ТАСС со ссылкой на Академию акварели и изящных искусств художника.

Причина смерти не уточняется.

Сергей Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. Он известен как один из ведущих мастеров современной акварельной живописи и автор многочисленных пейзажей и натюрмортов. В 1999 году художник основал Школу акварели собственного имени, вошедшую в состав одноимённой академии, ректором которой он был. Кроме того, Сергей Андрияка являлся членом Российской академии художеств.