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Культура

О деревянном зодчестве в России расскажут эксперты в программе «Проект Реставрация»

Гостями программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 16 мая, станут эксперты по деревянному зодчеству, ведущие специалисты по сохранению объектов культурного наследия музея-заповедника «Кижи» Андрей Ковальчук и Александр Любимцев.

Каково состояния памятников деревянного зодчества в Кижах и Пскове? Есть ли в современной России наследники русского плотницкого искусства? Применимы ли современные инструменты при реставрации деревянных памятников? Об этом с экспертами поговорят ведущие программы Мария Лисенкова и Александр Машкарин.

Программа выйдет в прямом эфире «Серебряного дождя» в 14:00. Видеотрансляция «Проекта Реставрация» будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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