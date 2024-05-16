Великолучанка стала победителем международного конкурса

13:37, 16 мая 2024, ПАИ

Великолучанка Дарья Козлова стала победительницей XII Международного детского конкурса «А. П. Чехов и герои его произведений» в Таганроге, сообщили ПАИ в великолукской детской школе искусств «Центр».

Конкурс традиционно проводится один раз в два года. За 11-летнюю историю конкурса его участниками стали 60 стран мира. Около десяти тысяч работ создали юные художники из Венгрии, Великобритании, Германии, Индии, Ирана, Италии, Кореи, Македонии, Нигерии, Китая и других стран.

Диплом победителя получила и великолучанка Дарья Козлова с работой «Иван Иванович и Каштанка».