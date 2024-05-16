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Культура

Театрализованное шествие-конкурс организуют 8 июня в Пушкинском заповеднике 

Театрализованное шествие-конкурс организуют 8 июня в Пушкинском заповеднике в честь Дней пушкинской поэзии и русской культуры, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Принять участие в шествии могут творческие делегации до 20 человек из всех муниципалитетов Псковской области. В каждой команде обязательным условием является присутствие образа Александра Пушкина.

Конкурс будет состоять из двух частей - театрализованное шествие и театрализованная визитка. Театрализованное шествие пройдёт по маршруту деревня Бугрово – село Михайловское и будет сопровождаться «различными интерактивными действиями и творческими препятствиями».

Театрализованная визитка – это сценическое выступление делегации на площадке «Историческая» Пушкинского праздника, где в любых художественных жанрах каждая команда может представить свою творческую композицию на тему «Сказки Пушкина. ХХI век».

Каждая команда должна подготовить короткую тематическую кричалку-девиз.

Для участия в конкурсе необходимо до 24 мая подать заявку на электронную почту festival@ocntpskov.ru с пометкой «шествие».

По итогам конкурса жюри определит трёх победителей, которые получат денежные призы от 20 тысяч до 100 тысяч рублей.

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