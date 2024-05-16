Театрализованное шествие-конкурс организуют 8 июня в Пушкинском заповеднике
Театрализованное шествие-конкурс организуют 8 июня в Пушкинском заповеднике в честь Дней пушкинской поэзии и русской культуры, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Принять участие в шествии могут творческие делегации до 20 человек из всех муниципалитетов Псковской области. В каждой команде обязательным условием является присутствие образа Александра Пушкина.
Конкурс будет состоять из двух частей - театрализованное шествие и театрализованная визитка. Театрализованное шествие пройдёт по маршруту деревня Бугрово – село Михайловское и будет сопровождаться «различными интерактивными действиями и творческими препятствиями».
Театрализованная визитка – это сценическое выступление делегации на площадке «Историческая» Пушкинского праздника, где в любых художественных жанрах каждая команда может представить свою творческую композицию на тему «Сказки Пушкина. ХХI век».
Каждая команда должна подготовить короткую тематическую кричалку-девиз.
Для участия в конкурсе необходимо до 24 мая подать заявку на электронную почту festival@ocntpskov.ru с пометкой «шествие».
По итогам конкурса жюри определит трёх победителей, которые получат денежные призы от 20 тысяч до 100 тысяч рублей.
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