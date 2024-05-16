Карельский десерт и сетоский манный мусс научат готовить псковичей в Изборске 18 мая

13:13, 16 мая 2024, ПАИ

Кулинарный мастер-класс по приготовлению традиционных блюд Карелии и народа сето состоится в музее-заповеднике «Изборск» в «Ночь музеев» 18 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Сотрудники музея-заповедника «Кижи» научат псковичей готовить карельский брусничный десерт Tönčöi (тёнчёй), который можно подавать на стол каждый день или в качестве угощения на праздник.

Хозяйка усадьбы народа сето научит гостей готовить сетоский манный мусс Manna kreem, который, как отметили в музее, понравится всем детям.

Мастер-класс состоится во дворе выставочного зала Изборского музея-заповедника (улица Печорская, 37) в 19:00 в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев». Вход свободный.