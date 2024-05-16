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Общество

О спектакле «Сказки на плотах» говорят в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая постановке спектакля «Сказки на плотах» по мотивам сказок А. С. Пушкина, проходит в медиацентре ПАИ.

О спектакле «Сказки на плотах» говорят в медиацентре ПАИ. Фото: ПАИ

Что ждёт псковских зрителей, чем будет интересна постановка, как попасть на спектакль, расскажут режиссёр спектакля Юрий Квятковский и креатив-менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов.

Напомним, что постановка спектакля «Сказки на плотах» пройдёт в дендропарке 9 июня в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры.

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