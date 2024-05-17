Шесть тысяч сосен высадили в Псковском районе в рамках Международной акции «Сад Памяти»
Шесть тысяч сосен на площади два гектара высадили в Псковском районе в рамках Международной акции «Сад Памяти», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.
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Фото: пресс-служба правительства Псковской области
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Фото: пресс-служба правительства Псковской области
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Фото: пресс-служба правительства Псковской области
В мероприятии приняли участие сотрудники комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области, Псковского лесничества и Противопожарного лесного центра.
Присоединиться к акции «Сад Памяти» может любой. Для этого нужно посадить дерево у себя на участке, сделать фотографию и внести данные на карту акции: садпамяти2024.рф, а также опубликовать пост в социальных сетях с хештегом #СадПамятиДома. Кроме того, можно нарисовать сад Памяти и выложить публикацию, сопроводив её семейной историей, в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома.
Напомним, что Международная акция «Сад Памяти» впервые была проведена в 2020 году. Её задачей является высадка деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно деревья в память о советском народе высаживают не только в России, но и за рубежом.
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